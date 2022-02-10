Джакарта, 10 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. ВМС Индонезии планируют усилить свой флот ракетами Naval Strike Missiles, которые подходят для индонезийских боевых кораблей и имеют огневую мощь в 250 км, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Navy Запуск ракет Naval Strike Missile

Naval Strike Missiles — ракеты, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace.

Индонезия выразила желание испытать заявленную дальность ракет на индонезийском корабле «Голок» в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Франция договорились о сотрудничестве в области разработки подводных лодок.

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