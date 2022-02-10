10 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 16:53 — REGNUM В Южной Корее обсудили жестокое обращение с ребенком в детском саду.

Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

Согласно опубликованным данным, 30 ноября 2021 года в одном из детских садов в городе Янсан провинции Кёнсан-Намдо 13-месячный ребёнок при ударе подбородком об пол сильно повредил три нижних зуба.

По словам воспитательницы, девочка упала сама во время игры, однако мать ребенка не поверила сотруднику детского учреждения и потребовала у администрации записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что после требований родителей сотрудница садика призналась, что «слегка толкнула» ребёнка ногой.

Узнав об инциденте, другие родители затребовали записи с камер видеонаблюдения начиная с октября прошлого года. В результате выборочного просмотра 25 дней было зафиксировано как минимум 100 случаев грубого отношения к шести младенцам в возрасте от семи до четырнадцати месяцев.

Роддом

7 февраля родители пострадавших детей провели пикет перед мэрией города с требованием сурово наказать воспитательницу.

«Если вам не нравятся дети, то зачем нужно было устраиваться на работу воспитателем?» — интересуется whrq***.

«Что, черт возьми, происходит с этой страной? Насилие в детском саду? Почему ничего не становится лучше?» — вопрошает dhvp***.

«Позвольте родителям наблюдать за своими чадами в режиме реального времени!» — просит tukk***.

«Жестокое обращение с детьми должно строго наказываться!» — требует tkal***.

«Наоборот, к чужим детям нужно относиться более осторожно, чем к своим», — пишет tndy***.

«Почему социопатов допускают к работе в детских учреждениях?» — интересуется lusi***.

«Мне кажется, подобных случаев можно будет избежать, поставив камеры видеонаблюдения и подняв зарплаты воспитателям», — предполагает nore***.

«Как ни крути, а проблемы подобного рода как были, так и будут. В этой стране не могут решить проблему жестокого обращения с детьми», — отмечает feel***.

Плачущий младенец pinkpig0416

«Разве её не должны посадить?» — интересуется kkh2***.

«Если ей так не нравилось работать с детьми, нужно было просто найти другую работу», — пишет love***.

«Не стоит доверять кому-то своих детей. Занимайтесь воспитанием сами!» — призывает snzi***.

«Позор!» — пишет coco***.