Тула, , 16:01 — REGNUM Мероприятия, посвящённые памяти российского императора Александра I, прошли в Тульском кремле 10 февраля в рамках проекта «Императорский маршрут», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Федеральный проект «Императорский маршрут» реализуется при поддержке правительства Тульской области и фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

В Туле прошли масштабные мероприятия памяти императора Александра I Управление пресс-службы правительства Тульской области

Открылись мероприятия панихидой в колокольне Успенского собора Тульского кремля об упокоении Александра I. В музейно-выставочном комплексе организована выставка, посвященная императору. Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«В нашем регионе выставка проходит в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», куратором которого Тульская область стала в 2021 году. Александр I — яркий император-реформатор, с именем которого связаны победа России над армией Наполеона, расширение границ нашего государства, укрепление позиций страны на международной арене. Благодаря императору в Туле был открыт Александровский кадетский корпус — первое губернское военное учебное заведение, призванное усилить систему подготовки офицерских кадров в России. Пусть эта выставка привлечет внимание наших граждан, особенно молодёжи, к изучению истории Отечества. Важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали свою историю и гордились своей страной», — говорится в обращении главы региона.

Алексей Дюмин также поблагодарил организаторов выставки и лично председателя наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Громову за уникальный выставочный проект и развитие «Императорского маршрута».

В Туле прошли масштабные мероприятия памяти императора Александра I Управление пресс-службы правительства Тульской области

Руководитель региональных программ фонда Сусанна Старцева отметила, что «Императорский маршрут» объединяет 22 региона. Активным участником проекта является Тульская область, которая предлагает новые формы сотрудничества. Сусанна Старцева отметила важность сегодняшней выставки и круглого стола для молодежи, а также поблагодарила губернатора Алексея Дюмина и правительство Тульской области за активную работу.

Выставка, посвящённая Александру I, состоит из двух частей. Первая содержит передвижную стендовую экспозицию «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров», представленную фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Выставка посвящена периоду правления от Александра I до Александра III, а также Николаю II, подвижнической и просветительской деятельности представителей Императорского дома Романовых, связанной с именем Александра Невского. Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания благотворительных учреждений в честь Александра Невского.

Вторая часть называется «Александр I. Отражения» и состоит из уникальных исторических документов — экспонатов фондов Тульского музейного объединения, Тульского областного архива, регионального библиотечного-информационного комплекса и частных коллекций.

Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол «Сфинкс, не разгаданный до гроба»: духовные искания и государственные деяния императора Александра I», участники которого обсудили роль Александра I в истории России и Тульской области в частности. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы.