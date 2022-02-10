Тула, 10 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые памяти российского императора Александра I, прошли в Тульском кремле 10 февраля в рамках проекта «Императорский маршрут», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Федеральный проект «Императорский маршрут» реализуется при поддержке правительства Тульской области и фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле прошли масштабные мероприятия памяти императора Александра I

Открылись мероприятия панихидой в колокольне Успенского собора Тульского кремля об упокоении Александра I. В музейно-выставочном комплексе организована выставка, посвященная императору. Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«В нашем регионе выставка проходит в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», куратором которого Тульская область стала в 2021 году. Александр I — яркий император-реформатор, с именем которого связаны победа России над армией Наполеона, расширение границ нашего государства, укрепление позиций страны на международной арене. Благодаря императору в Туле был открыт Александровский кадетский корпус — первое губернское военное учебное заведение, призванное усилить систему подготовки офицерских кадров в России. Пусть эта выставка привлечет внимание наших граждан, особенно молодёжи, к изучению истории Отечества. Важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали свою историю и гордились своей страной», — говорится в обращении главы региона.

Алексей Дюмин также поблагодарил организаторов выставки и лично председателя наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Громову за уникальный выставочный проект и развитие «Императорского маршрута».

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле прошли масштабные мероприятия памяти императора Александра I

Руководитель региональных программ фонда Сусанна Старцева отметила, что «Императорский маршрут» объединяет 22 региона. Активным участником проекта является Тульская область, которая предлагает новые формы сотрудничества. Сусанна Старцева отметила важность сегодняшней выставки и круглого стола для молодежи, а также поблагодарила губернатора Алексея Дюмина и правительство Тульской области за активную работу.

Выставка, посвящённая Александру I, состоит из двух частей. Первая содержит передвижную стендовую экспозицию «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров», представленную фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Выставка посвящена периоду правления от Александра I до Александра III, а также Николаю II, подвижнической и просветительской деятельности представителей Императорского дома Романовых, связанной с именем Александра Невского. Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания благотворительных учреждений в честь Александра Невского.

Вторая часть называется «Александр I. Отражения» и состоит из уникальных исторических документов — экспонатов фондов Тульского музейного объединения, Тульского областного архива, регионального библиотечного-информационного комплекса и частных коллекций.

Также в рамках мероприятия состоялся круглый стол «Сфинкс, не разгаданный до гроба»: духовные искания и государственные деяния императора Александра I», участники которого обсудили роль Александра I в истории России и Тульской области в частности. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы.