Ханты-Мансийск, , 16:01 — REGNUM В Югре молодые матери, родившие первенца до 35 лет включительно, будут получать единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте органов власти ХМАО.

Кете Кольвиц. Мать с ребёнком в руках. 1916

Выплата будет предоставляться матерям, родившим первого ребёнка с 1 января 2022 года и зарегистрировавшим его в государственных органах записи актов гражданского состояния ХМАО.

«При одновременном рождении двух и более детей единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка», — отмечается в постановлении.

Причём выплата будет начисляться автоматически «Центром социальных выплат» Югры после получения информации о регистрации рождения ребёнка.