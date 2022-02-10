Красногорск, 10 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В 2021 году в Подмосковье было привлечено свыше 1 трлн рублей инвестиций. Об этом на заседании Московской областной думы 10 февраля заявила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Инвестиции

«Малый бизнес прирос на 8,5%. У нас 1,5 млн человек работает на малых и средних предприятиях. Это 30% нашей экономики. По итогам 2021 года у нас будет 1,1 трлн рублей инвестиций», — сказала Зиновьева.

Также чиновник отметила, что в 2022 году власти Подмосковья рассчитывают привлечь 1,2 трлн рублей инвестиций.