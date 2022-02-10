Минск, , 16:00 — REGNUM Министерству иностранных дел Белоруссии следует усилить взаимодействие в международных организациях по противодействию санкциям. Такое поручение ведомству дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обсуждения кадровых вопросов. Об этом 10 февраля сообщил новый заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.

Флаг Белоруссии

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«Сегодня глава государства поставил задачи усилить взаимодействие в международных организациях и с секретариатами международных организаций по противодействию санкциям. Использовать юридические возможности для того, чтобы добиваться соответствующих решений в нашу пользу», — цитирует агентство БелТА представителя внешнеполитического ведомства.

Амбразевич добавил, что «на этом направлении есть над чем поработать», поэтому ведомство будет активно включаться и дальше, помогать «отраслевым министерствам, всем тем, кто напрямую затронут этими проблемами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давление на республику по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Он подчеркнул, что новые вызовы и угрозы государственности Белоруссии были и будут, в этом никто не сомневается. При этом Запад, для того, чтобы иметь повод ввести дополнительные санкции против республики, может пойти на провокации.