Минск, , 16:00 — REGNUM Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко первым замгоссекретаря белорусского совбеза, отметив его выдающиеся «боевые» качества. До нынешнего назначения Муравейко занимал должность замначальника генштаба — начальника главного оперативного управления белорусской армии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко высказался на тему выдвижения на руководящие должности обладателей погон разных министерств и ведомств.

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«Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну, а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту, — сказал Лукашенко новым назначенцам. — А из зоны комфорта вылезти и начать воевать… Я думаю, Павел, ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее».

Напомним, Александр Лукашенко ни дня не был на войне. Павел Муравейко также не был замечен в боевых действиях.