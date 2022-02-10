Цены на нефть плавно подрастают в ожидании отчёта ОПЕК
Москва, 10 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,6%, до $92,10 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
Roy Luck
Цистерны с нефтепродуктами
«Вышедшие 9 февраля данные от минэнерго США показали неожиданно сильное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, что позволило нефтяным котировкам возобновить рост.
Дополнительно его поддерживает снижение опасений в связи со штаммом «Омикрон». Однако пока для нового штурма рубежа $93 за баррель недостаточно позитива.
На рынок давят опасения скорого заключения договоренностей по ядерной программе Ирана, частью которых станет снятие санкций с иранского экспорта.
Также инвесторы следят за инфляцией как индикатором возможности ужесточения денежной политики ФРС США.
Впрочем, сегодня рынок может получить поддержку от публикации отчета ОПЕК по балансу спроса и предложения», — пояснил эксперт.
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