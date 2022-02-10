Москва, , 16:24 — REGNUM Российский актёр Михаил Пореченков негативно высказался о популярных экстрасенсах. Слова актёра приводит издание «Телепрограмма» 10 февраля.

Михаил Пореченков Zimin.V.G

Известно, что некоторое время Пореченков являлся ведущим программы «Битва экстрасенсов» и получал положительные эмоции от общения с обладателями «сверхспособностей». Однако впоследствии актёр стал свидетелем абсолютной беспомощности подобных специалистов в решении вопросов обратившихся в передачу людей, после чего навсегда изменил своё мнение.

Напомним, что Михаил Пореченков работал на посту ведущего «Битвы экстрасенсов» с 2007 года. Спустя семь сезонов актёр покинул программу.

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