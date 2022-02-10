Москва, , 15:56 — REGNUM Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии в союзнических взаимоотношениях», — сказал Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, обе страны «добьются искомых результатов, тем более что присутствует политическая воля».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с президентом Казахстана — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Казахстану придётся приложить усилия, чтобы восстановить потери от январских протестов, но страна уверенно стоит на ногах благодаря президенту Касым-Жомарту Токаеву.