Москва, 10 февраля 2022, 15:56 — REGNUM Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, обе страны «добьются искомых результатов, тем более что присутствует политическая воля».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Казахстану придётся приложить усилия, чтобы восстановить потери от январских протестов, но страна уверенно стоит на ногах благодаря президенту Касым-Жомарту Токаеву.