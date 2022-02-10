Волгоград, , 15:57 — REGNUM Ряд ограничений и рекомендаций, введённых на территории Волгоградской области в связи с пандемией коронавируса, изменены с 10 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Перчатки на пассажирах метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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Власти приводят местное постановление № 179 «О введении режима повышенной готовности…» в соответствие с нормативными правовыми актами Главного государственного санитарного врача РФ. В связи с этим оперштаб принял решение об отмене рекомендации для граждан по использованию перчаток в общественных местах, а также обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и обслуживания населения обеспечивать использование перчаток работниками.

Кроме того, работодатели теперь могут не отправлять на самоизоляцию прибывших в регион на работу иностранцев и лиц без гражданства, не предоставлять незамедлительно информацию обо всех контактах заболевшего COVID-19 и не проводить дезинфекцию помещений, где находился заболевший.