Уфа, 10 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Число действующих кредитных договоров между банками и застройщиками, которые используют счета эскроу, выросло в два раза в 2021 году в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Government-nnov.ru Строительство жилья

Сообщается, что за 2021 год в Башкирии число таких договоров выросло в два раза и составило 116. При этом общий лимит по ним тоже удвоился и составил 82,6 млрд рублей. Отмечается, что пик роста кредитования застройщиков пришелся на декабрь месяц, это связано с началом реализации новых проектов.

«За счет запуска новых проектов сумма кредитных договоров увеличилась более чем на 15%. По мере ввода объектов, которые достраиваются по старым правилам, а также реализации новых проектов строительства жилья с использованием эскроу-счетов, в республике ожидается ускорение темпов роста показателей проектного финансирования», — приводит пресс-служба слова управляющего отделением-национальным банком по Башкирии Банка России Марата Кашапова.

Сообщается, что сумма средств, которые были размещены участниками долевого строительства на счетах эскроу, увеличилось за 2021 год в 2,5 раза и составила 29,8 млрд рублей. Общее количество эскроу-счетов увеличилось до 11,9 тысяч, в том числе на 1 января 2022 года 6,6 тысяч были раскрыты. Отмечается, что по завершенным проектам были перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов 17,4 млрд рублей. По сравнению с началом 2021 года эта сумма увеличилась в 5,5 раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе перевыполнили план по вводу жилья в 2021 году.