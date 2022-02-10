Москва, , 15:52 — REGNUM Рестораны, кафе и бары Санкт-Петербурга переживают не лучшие времена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в 2021 году российский ресторанный бизнес показал рост товарооборота.

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«Цифры роста оборота предприятий общепита в 2021 году, приведенные Росстатом, показывают, что по России отрасль постепенно восстанавливается, — сказал Абросимов. — В то же время, что касается Санкт-Петербурга, сейчас рестораны, кафе и бары в городе в связи с ограничениями переживают не лучшие времена. Посещать заведения общественного питания в Санкт-Петербурге можно только при наличии QR-кода. Кроме того, действует временной запрет на работу предприятий — с 23:00 вечера до 06:00 утра. С 1 по 14 февраля детям и подросткам также закрыт вход в кафе и рестораны. Я не единожды обращал внимание исполнительных органов власти на необходимость снятия избыточных ограничений, но пока в городе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, предпринимателям не идут навстречу».

По его словам, главный урок, который извлек ресторанный бизнес из пандемии — это необходимость приспосабливаться к вводимым ограничениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году ожидается незначительный, умеренный рост ресторанного рынка России.

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