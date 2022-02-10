Москва, , 15:51 — REGNUM В 2022 году ожидается незначительный, умеренный рост ресторанного рынка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил замглавы Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, общественный помощник бизнес-омбудсмена Свердловской области Олег Пономарев. Так он прокомментировал информацию о более чем 20-процентном росте оборотов ресторанного бизнеса в 2021 году.

Ресторан Фото Алексея Лобанова

«По моим прогнозам, ресторанный рынок будет переживать те процессы, которые начались в 2021 году. Продолжится закрытие предприятий, накопивших неподъемный груз обязательств и тех, чьи концепции уже перестали быть актуальными. На их смену будут приходить новые проекты, более современные, менее затратные и масштабные чем ранее, в значительной мере ориентированные на экспресс-форматы в виде гастро-бистро, кофеен и онлайн-торговли. Прогнозирую незначительный умеренный рост ресторанного рынка, — сказал он. — Какие уроки извлек ресторанный бизнес из пандемии? В первую очередь ресторанный бизнес очень сдержанно стал инвестировать в долгосрочные и дорогостоящие проекты. Особенно те, кто не имеет больших финансовых возможностей. Эта сдержанность в поведении бизнеса скорее будет тормозить его развитие, поскольку, как показала пандемия, сфера ресторанного бизнеса оказалась наиболее подверженной влиянию внешних негативных факторов».

К рискам, которые угрожают ресторанному бизнесу РФ в 2022 году, эксперт отнес высокие темпы инфляции, рост цен на продукты питания, снижение уровня покупательской способности населения.

«А также высокий дефицит профессиональных кадров, значительный отток которых произошел в течение последних двух лет», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что за время пандемии российский ресторанный бизнес ещё более расслоился.

Читайте ранее в этом сюжете: Ресторанному бизнесу в РФ спрогнозировали «множество дефолтов»