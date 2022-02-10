Таллин, 10 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Эстония не пойдет на компромиссы в вопросах ограничения деятельности НАТО, как и обеспечения безопасности каждого члена альянса с общей позиции альянса.

Ofthe.eu Флаги НАТО и Эстонии

Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил на встрече в Таллине с премьер-министром Бельгии Александром де Кро, сообщилапресс-служба канцелярии главы государства.

В ходе встречи Карис подчеркнул, что Бельгия является ценным и давним союзником Эстонии и ее очень хорошим другом. Бельгия внесла значительный вклад в безопасность как Эстонии, так и безопасности всей Европы, считает эстонский президент.

Обсуждая тему нынешней напряженности в Европе Карис и де Кро коснулись проблемы продолжающейся концентрации российских вооруженных сил у границ Украины. По словам президента Кариса, Эстония считает крайне важной готовность западных союзников усилить восточное крыло альянса, отправив в регион дополнительные силы НАТО, в том числе, и в страны Прибалтики.

Карис подчеркнул, что в нынешнее тревожное время необходимо искать решения, прилагая дипломатические усилия, и в этом отношении альянс должен действовать согласованно.

«Мы не пойдем на компромиссы по вопросам об основах функционирования НАТО, о единстве альянса, об архитектуре европейской безопасности, — сказал Карис. — Мы считаем, что безопасность каждого из наших союзников — это часть нашей общей безопасности».