Москва, , 15:59 — REGNUM В России следует облегчить процедуру выдачи гражданства иностранцам. Об этом 10 февраля заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Причем сделать это следует, как можно скорее, отметил парламентарий.

«По поводу упрощения получения гражданства. Буквально сегодня обсуждали наши традиционные ценности. Если у нас есть люди, которые по ценностям нам близки, конечно, надо максимально упрощать и делать это достаточно быстро. Я такой придерживаюсь позиции», — сказал Кирьянов.

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