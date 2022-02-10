Москва, 10 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В России следует облегчить процедуру выдачи гражданства иностранцам. Об этом 10 февраля заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Причем сделать это следует как можно скорее, отметил парламентарий.

«По поводу упрощения получения гражданства. Буквально сегодня обсуждали наши традиционные ценности. Если у нас есть люди, которые по ценностям нам близки, конечно, надо максимально упрощать и делать это достаточно быстро. Я такой придерживаюсь позиции», — сказал Кирьянов.