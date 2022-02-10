Москва, 10 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Для США важно контролировать энергопотоки в ЕС через Украину и с её помощью. Об этом 10 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Отказ от проекта «Северный поток-2» будет означать, что полностью подконтрольная США Украина остается главным маршрутом газоснабжения ЕС», — заявил эксперт.

Погружение Украины в хаос сразу же вызывает энергетический кризис в ЕС, уверен политолог.

«Причем можно обойтись и без полной Руины. Достаточно регулярных набегов «хлопцев на тачанках» на газопроводы, чтобы сделать маршрут ненадежным. Тогда «волен-неволен», изволь покупать СПГ (неважно, чей), проигрывай в экономическом состязании Америке и лишайся надежды когда-либо выйти из зависимости от нее», — убеждён политолог.

Поэтому, по мнению Шишкина, Олаф Шольц будет отчаянно сражаться за «Северный поток-2».

«Нам стоит спокойно наблюдать за всеми этими процессами. Ведь и США, и ЕС — наши противники. Нам стоит сосредоточиться на получении максимальных прибылей от торговли газом сейчас, заняться переориентацией газовой отрасли на экспорт в восточном и южном направлениях — чем Кремль сейчас успешно и занимается», — заключил эксперт.

Напомним, что во время пресс-конференции Олафа Шольца и Джо Байдена после встречи президент США допустил крайне резкие высказывания на тему того, что его страна не допустит запуска проекта «Северный поток-2» «в случае агрессии против Украины».