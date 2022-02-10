Москва, , 15:59 — REGNUM Любые средства применяет Запад, чтобы не дать Китаю и ЕАЭС реализовать совместные проекты. Об этом директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов заявил 10 февраля в интервью РИА Новости.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что важным элементом предложения президента РФ Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства является сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». При этом продолжается история с давлением со стороны Запада.

«Очевидно, что на Западе не заинтересованы в объединении экономических потенциалов ЕАЭС и Китая, стремятся любыми средствами препятствовать реализации наших совместных проектов», — сказал Евдокимов.

По его словам, голословные обвинения и односторонние санкции уже стали нормой. Они вряд ли повлияют на отношения ЕАЭС и Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, международная инициатива Китая «Один пояс, один путь» нацелена на совершенствование существующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих страны Туркестана, Европы и Африки.

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