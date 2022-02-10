Москва, , 15:48 — REGNUM В четверг, 10 февраля, в Ростовской области проходят слушания по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Ростовский канал «Дон 24» планировал проводить прямую трансляцию из зала суда с помощью своего канала на YouTube, но сервис запретил трансляцию, а канал заблокировали! Факт вопиющий! Но, к сожалению, не единичный, — написала в своем ТМ-канале депутат Государственной думы(«Единая Россия»), — В моей практике прецедент с YouTube тоже был. В 2020 году мы с Волонтерами Победы проводили международный исторический квест, посвященный событиям Нюрнбергского процесса, в котором участвовало более 33 тысяч человек из 59 стран. Трансляция велась на четырёх языках на платформе YouTube. В день мероприятия YouTube также заблокировал трансляцию».