Москва, 10 февраля 2022, 15:46 — REGNUM Рост торговли между Россией и Украиной в 2021 году является относительным, достигнут в основном за счет восстановления после отката в период пандемии, а также роста мировых цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной таможенной службы России, оборот торговли между Россией и Украиной за 2021 году составил $12,284 млрд, увеличившись на 22,8% в годовом выражении.
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