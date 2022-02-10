Москва, 10 февраля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Рост торговли между Россией и Украиной в 2021 году является относительным, достигнут в основном за счет восстановления после отката в период пандемии, а также роста мировых цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Флаги России и Украины

«Однако, если ситуация будет дальше развивать так, как сейчас, товарооборот начнет сокращаться. Россия экспортирует на Украину вдвое больше, чем импортирует из нее.

При этом и на других направлениях торговли ситуация для Украины не улучшается. Какое-то время можно поддерживать отрицательное сальдо за счет заимствований, но и кредиты Украине все труднее привлекать.

Соответственно, внутренний спрос на Украине будет сокращаться, потребляющие российские энергоносители и сырье предприятия будут закрываться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной таможенной службы России, оборот торговли между Россией и Украиной за 2021 году составил $12,284 млрд, увеличившись на 22,8% в годовом выражении.

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