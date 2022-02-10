Москва, 10 февраля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Главный урок, который извлек ресторанный бизнес из пандемии, в том, что рассчитывать нужно только на себя и очень быстро принимать решения по ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Так она прокомментировала данные Росстата о том, что в 2021 году оборот ресторанного бизнеса в РФ вырос больше чем на 23%.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В ресторане

«За время пандемии ресторанный бизнес ещё более расслоился — многие едва выживают, другие находят освободившиеся ниши и расширяются. Пока еще очень сложно сказать, каково соотношение первых и вторых. Но от него зависит возможный рост, — сказала Артюх. — Главный урок, который извлек ресторанный бизнес из пандемии, в том, что рассчитывать нужно только на себя и очень быстро принимать решения по ситуации. Ведь эта нестабильность и непредсказуемость относительно новых запретов и ограничений не стимулирует долгосрочные инвестиции и проекты. Сейчас актуален формат — работа «с колёс», здесь и сейчас».

Отвечая на вопрос о том, какие риски угрожают ресторанному бизнесу РФ в 2022 году, она ответила, что, по ее мнению, нарастание отсроченных платежей при не увеличивающемся спросе может привести к множеству дефолтов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году ресторанный бизнес России покажет восстановительный посткризисный рост оборотов.