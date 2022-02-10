Брюссель, 10 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Североатлантический альянс на фоне заявлений о возможной агрессии России в отношении Украины может быть расширить своё военное присутствие на восточном фланге. Как заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс рассматривает возможность отправки боевых групп в Румынию, передаёт SkyNews.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Генсек НАТО напомнил, что у альянса на сегодня есть боевые группы в странах Прибалтики и в Польше.

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса, — отметил Столтенберг. — Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии».

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При этом он подчеркнул, что «российская агрессия» приведет к ещё большему, а не меньшему присутствию НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении «укрепить восточный фланг НАТО в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины» глава НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой 8 февраля. По его словам, в готовности также находятся десятки тысяч военных. Речь идёт почти о 40 тысяч солдат, которые могут быть переброшены в регион в кратчайшие сроки.