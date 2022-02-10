Вашингтон, 10 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Концертная пластинка рэпера Канье Уэста (Йе) официально появилась во всех стриминговых сервисах. Соответствующую информацию приводит Complex 10 февраля.

Jason Канье Уэст

В альбоме под названием Late Orchestration представлены популярные песни музыканта, исполненные вживую. Примечательно, что выход самой пластинки состоялся в 2006 году.

Напомним, что за свою карьеру Канье Уэст выпустил 10 студийных альбомов. 22 февраля 2022 года рэпер опубликует новый проект Donda 2.