Таллин, 10 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум.

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В связи с повышением цен на электричество, газ и отопление, Таллинская горуправа выделит из резервного фонда департаменту социального обеспечения и здравоохранения 500 000 евро на выплаты пособий горожанам. Об этом сообщила мэрия столицы Эстонии.,

Ранее предусматривалось выделить 482 750 евро, плюс дополнительно 485 349 евро направить в социальные отделы при районных управах, то есть в общей сложности на эти цели предназначались 968 099 евро. К этой сумме теперь прибавится выделенная из резервного фонда горуправы сумма в 500 000 евро.

«Мы приняли решение увеличить ресурс, чтобы предложить людям более интенсивную помощь, при необходимости проявляя гибкость при ее распределении», — прокомментировал решение мэр Таллина Михаил Кылварт.

Пособие, зависящее от дохода, имеют право получить люди или семьи, средний доход которых (после вычета налога) на первого члена семьи — ниже минимальной зарплаты (в 2022 году — 654 евро в месяц), а доход на каждого следующего члена семьи меньше 4/5 минимальной зарплаты (в этом году — 523,20 евро в месяц).

Горуправа также освободила представителей третьего сектора от оплаты аренды площадей, принадлежащих городу, за февраль и март.