Москва, , 15:45 — REGNUM В России цифровые технологи следует активнее применять в сфере миграции. Об этом 10 февраля заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению парламентария, есть значительное число различных цифровых сервисов, которые можно было бы использовать для учета иностранных рабочих и формировании цифрового профиля каждого мигранта.

«Уровень цифровизации сегодня позволяет очень много. Есть огромное количество цифровых историй, которые применимы к мигрантам также, как и ко всем остальным. Не надо стесняться формировать цифровой профиль мигрантам. Мы обязаны знать, кто у нас работает. Потому что это так или иначе вопрос конкуренции с российскими гражданами в экономике, поэтому мы должны этим процессом управлять», — сказал Кирьянов.

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