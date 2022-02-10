Уфа, , 15:43 — REGNUM Экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Макулатура Wutsje

Сообщается, что мероприятие будет проходить в республике с 14 февраля по 14 марта 2022 года в рамках поддержки федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 12% мусора. Сообщается, что мероприятие направлено на привлечение внимания местных жителей к проблеме раздельного сбора отходов и последующее использование макулатуры в качестве вторичного сырья.

Акция будет проходить в виде соревнований между районами и городами Башкирии. По итогам экомарафона будет составлен зеленый рейтинг муниципальных образований.

По результатам акции все участники будут награждены благодарностями, а самым результативным участникам выплатят денежные премии.

На акцию можно приносить офисную бумагу, газеты, глянцевые журналы, крафт бумагу, тетради, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности, картон и т.п.