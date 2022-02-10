Москва, , 15:40 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации минских соглашений. Об этом она сообщила по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что прогресса добиться можно. Это можно сделать c помощью контактов России и НАТО», — сказала она.

Также Трасс призвала российские власти отвести войска от границы с Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности, согласованным ранее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).