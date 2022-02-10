Краснодар, 10 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Весь пассажирский автопарк на территории Краснодарского края планируется перевести на электрический в течение пяти лет. Об этом сообщили 10 февраля в пресс-службе администрации региона. Возможность поставки электрических автобусов губернатор Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Белоруссию обсудил с министром промышленности Республики Белоруссия Петром Пархомчиком и генеральным директором завода «Белкоммунмаш» Олегом Буцко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

«С января 2022 года в Сочи проходит испытания первый электробус вашего завода — экологичный, комфортный, бесшумный, безопасный, что важно для южного региона. Считаю, это первый шаг к тому, чтобы запустить на побережье нашего края белорусские автобусы. Мы планируем в течение пяти лет перевести весь пассажирский транспорт на электрический», — сказал Вениамин Кондратьев. Глава региона добавил, что необходимо сравнить качество электрического транспорта с газомоторным.

В ходе поездки Кондратьев также посетил ОАО «Минский тракторный завод», он отметил востребованность белорусской продукции у кубанских сельхозтоваропроизводителей.