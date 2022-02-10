Москва, , 15:38 — REGNUM Схожие темпы роста ВВП экономика России демонстрировала в начале прошлого десятилетия, когда восстанавливалась после обвала в 2008—2009 гг., заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Рост ВВП Pixabay.com

«Сейчас рост также носил восстановительный характер после просадки в 2020 году на фоне пандемии и снижения цен на энергоносители.

Когда возвращается на рынок спрос и начинают расти цены после недолгого отката, восстанавливаться просто — в оборот вводятся ранее недозагруженные мощности, покупатели удовлетворяют отложенный спрос.

Но для того, чтобы рост экономики носил устойчивый характер, требуется постоянный приток инвестиций и расширение рынков сбыта. Оба эти фактора довольно сложно обеспечить в сегодняшней ситуации в мире, как экономической, так и политической.

В руководстве страны это понимают, и, видимо, пойдут по пути государственного стимулирования экономики путем инфраструктурных проектов — они же обеспечат рост внутреннего спроса. Но это решение может быть лишь временным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП страны вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году.

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