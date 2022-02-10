10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которое она сделала, комментируя высказывание президента России Владимира Путина — «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», которое российский лидер употребил в отношении президента Украины Владимира Зеленского, указывая ему на необходимость выполнения Минских соглашений.

Оксана Переможенко, , 16:33 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки осуждает высказывание президента России Владимира Путина — «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», которое российский лидер употребил в отношении Владимира Зеленского, указывая на необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом Псаки сказала в ходе брифинга.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента [России Владимира] Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта «шутка» не вызывает у нас восхищения», — приводит 10 февраля слова пресс-секретаря Белого дома издание «Страна.ua».

Заявление Псаки обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание» и Klymenko Time.

«Это устоявшееся выражение и именно дословно, как сказал Путин, используется давным давно. К песне, где использовали переделанное выражение, никакого отношения не имеет. Так еще в 70-е годы говорили, а то и еще раньше», — подчеркнула Мария.

«Не с вашими американскими мозгами этот текст понимать», — добавил WWW.

«У американцев всегда везде видятся ущемления прав, харассменты и прочее», — отметил Roman.

«Вот в этом американцы сильны! Вывернуть смысл слов в свою пользу!» — с сарказмом написал One Moment.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

«Не зная русского языка, традиций и менталитета, судить о высказывании, ориентируясь на песню, авторы которой изменили контекст поговорки… Яркая характерная черта америкосов», — пишет Oleh P.

«Кому что, а лысому бантик», — пошутил «Телеграм Офис».

«Каждый рассуждает по мере своей распущенности. Как говорится, кто о чем, а вшивый о бане!» — прокомментировала Дина.

«Ох и клоуны, это в очередной раз доказывает, что мы настолько разные по менталитету, остроумию, чувству юмора, что между нами пропасть. Какие они нам браты (братья. — О. П.)?!» — задался вопросом Dreiser.

«Не знал, что в Белом доме столько поклонников «Красной плесени», — шутит R. G.

«Изнасилование — это то, что Америка делает с Украиной 8 лет…» — добавил Vadim.

«Да Путин чётко сказал, что президенту Украины не нравятся все пункты [Минских соглашений], именно президенту, а не Украине, поэтому это адресовано лично Зеленскому», — напомнил Khats76.

«Неплохо они сравнили изнасилование и обязательство выполнять подписанные договоренности», — добавил Oleg.

«Каждый думает в меру своей испорченности. Даже в голову не приходило, что это про изнасилование», — смеется Rodion.

Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

«Американцы, выступающие в роли насильников, учат других морали…» — пишет Андрей.

«Тут, как говорится, на воре и шапка горит. Что им ближе и понятнее по собственному роду деятельности, то и разглядели», — отметила Лизанька.

«На самом деле, насколько ж должен быть испорчен мозг, чтобы перекрутить эту фразу в сексизм, да ещё и с попыткой изнасилования. Читаю как комикс какой-то», — подытожила Евгения, отвечая на комментарий Лизаньки.

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