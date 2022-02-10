Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. АО «Невский экологический оператор» (НЭО) обнародовал свою программу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбор мусора

В этом документе единый региональный оператор Петербурга и Ленобласти отразил свои планы по развитию системы вывоза и утилизации мусора на период до 2023 года. Компания планирует начать осуществление полного спектра действий с отходами: сбор, транспортировка, обработка, обезвреживание, утилизация и размещение. НЭО также собирается уточнить данные об объемах образования ТКО в Петербурге.

В связи с переходом многих жителей региона на сортировку мусора в целях улучшения экологической обстановки, компания планирует внедрять систему раздельного сбора отходов.

Также в НЭО прогнозируют увеличение массы отходов в течение десяти лет. Региональный оператор сделал прогноз по формированию отходов в Санкт-Петербурге в двух вариантах. При этом в самой компании придерживаются второго варианта, он предусматривает максимальное образование отходов.

Так, с 2021 года (2367 тыс. тонн/в год) масса ТКО в Петербурге увеличится на 308 тыс. тонн и достигнет отметки в 2675 тыс. тонн/в год. Объём мусора в Петербурге увеличится за десять лет на 1,93 млн кубических метров/в год и составит 16,72 млн кубических метров/в год при численности населения около 5,9 млн человек.

Также увеличение прогнозируется и для Ленинградской области. Если в 2021 году этот показатель составил 749 тыс. тонн/в год, то к 2031 году он увеличится на 69 тыс. тонн и достигнет уровня в 818 тыс. тонн/в год. При этом объём мусора увеличится на 0,43 млн кубических метров/в год и составит в 2031 году в Ленобласти 5,11 млн кубических метров/в год при численности населения чуть более двух миллионов человек.

Компания отмечает, что данные, представленные в концепции, являют актуальными на третий квартал 2021 года. В НЭО готовы рассмотреть замечания и предложения по актуализации, а также ответить на интересующие вопросы.