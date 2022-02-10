Чебоксары, 10 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Чувашии изменили приговор жителю республики, который сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Условное наказание заменили реальным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в селе Раскильдино Аликовского района в ночь с 20 на 21 июня 2021 года. Следствие установило, что 33-летний водитель, сев за руль в состоянии опьянения, сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. В ведомстве отмечают, что пострадавшей был причинён тяжкий вред.

Уголовное дело рассматривалось в Красноармейском районном суде. В декабре 2021 года мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ), назначив три года условного срока. Также он на три года лишён права управления транспортными средствами.

Прокуратура Чувашии обжаловала данное решение, ссылаясь на несправедливость наказания.

«Суд не в полной мере учёл обстоятельства преступления и данные о личности виновного, который ранее многократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения», — говорят в надзорном ведомстве.

Верховный суд Чувашии изменил наказание, назначив два года и девять месяцев колонии-поселения. Решение суда в части лишения права управления транспортом оставлено без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии заключён под стражу водитель, которого подозревают в совершении смертельного «пьяного» ДТП в Канашском районе и оставлении места происшествия.

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