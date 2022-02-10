Москва, , 15:35 — REGNUM В последнее десятилетие в России после обрушения финансового рынка в 2008 году и затем на фоне ухудшения отношений с Западом и введения санкций, одной из главных задач всех министерств было изыскание дополнительных источников доходов для бюджета и сокращения расходов государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Налоги

«Повышение НДФЛ для российских граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, стало лишь одной из этих мер, наряду с повышением НДС, акцизов и ряда пошлин, повышением пенсионного возраста.

Меры принесли свой эффект — бюджет профицитный, резервы обновляют исторические рекорды. Во многом, конечно, этому помогла удачная конъюнктура в прошедшем году и программы импортозамещения.

Но сейчас, конечно, населению всё труднее воспринимать увеличение налоговой нагрузки — если государству денег и без того некуда девать, зачем собирать с граждан всё больше?

Непосредственно налог на доходы свыше 5 млн рублей, конечно, массового недовольства не вызовет, да и ставка в 15% на превышающие 5 млн доходы не слишком велика.

Но, к сожалению, нет никакой гарантии, что практика повышения налогов будет продолжена, отбирая из реальной экономики все больше денег.

И это снижает заинтересованность граждан РФ в том, чтобы вкладываться в бизнес или инвестиционные инструменты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2021 году российская бюджетная система благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ собрала 636,4 млрд руб.

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