Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Американский исполнитель Омар Аполло и канадский певец Дэниэл Сизар (Эштон Думаю Норвилл Симмондс) выпустили клип под названием Invincible. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале американца вечером 9 января.

Омар Аполло и Дэниэл Сизар Скриншот YouTubeриншот YouTube

В видео авторы перемещаются между реальными локациями, а также попадают в мир фантазий. Примечательно, что в одной из сцен клипа музыканты предстают в объёмных масках, выполненных художником Андресом Гудиньо.

Напомним, что Омар Аполло начал свою карьеру в 2017 году. В 2022 году артист планирует выпустить свой дебютный альбом.

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