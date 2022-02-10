Вашингтон, 10 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Американский исполнитель Омар Аполло и канадский певец Дэниэл Сизар (Эштон Думаю Норвилл Симмондс) выпустили клип под названием Invincible. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале американца вечером 9 января.

Скриншот YouTubeриншот YouTube Омар Аполло и Дэниэл Сизар

В видео авторы перемещаются между реальными локациями, а также попадают в мир фантазий. Примечательно, что в одной из сцен клипа музыканты предстают в объёмных масках, выполненных художником Андресом Гудиньо.

Напомним, что Омар Аполло начал свою карьеру в 2017 году. В 2022 году артист планирует выпустить свой дебютный альбом.