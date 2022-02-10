Дубай, ОАЭ, 10 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Израиль и ОАЭ подписали договор о развитии туризма, сообщают «Вести Израиль» 9 февраля. Документ был подписан в Дубае министром туризма Израиля Константином Развозовым и главой совета по туризму ОАЭ Ахмадом Балулем аль-Фаласи.

Knesset gov il Константин Развозов

Страны намерены поощрять двусторонние турпотоки, совместные турпакеты, проводить обучение и повышать квалификации работников туризма.

«Это исторический момент и еще один важный шаг в отношениях между нашими государствами. Мы призываем все страны региона создавать вместе новую действительность — процветания, безопасности и стабильности», — заявил израильский министр.