Калуга, , 16:42 — REGNUM В Калужской области на региональных и местных дорогах смертность при ДТП сократилась почти вдвое, а на федеральных — выросла на 23%. В этой связи не теряет актуальности вопрос реконструкции федеральной автотрассы М-3 «Украина» на участке с 65-го по 124-й километр. Об этом 10 февраля заявил в рамках заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина губернатор Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

«Прошу Вас рассмотреть этот вопрос и увеличить финансирование работ, начиная с текущего года, до объемов, позволяющих завершить реконструкцию дороги к 2024 году», — обратился глава региона Владислав Шапша к заместителю председателя правительства Российской Федерации.

Работа Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 году получила высокую оценку на федеральном уровне. В области было отремонтировано 155 километров дорог, уложено 1,5 млн кв. метров дорожного полотна. Всего с учётом регионального и муниципальных дорожных фондов приведено в порядок порядка 365 км автомагистралей. На обновление дорожно-транспортной сети было направлено 6,6 млрд рублей. Доля автодорог региона в нормативном состоянии выросла с 50,7% до 52,6% при нормативе 51,3%. Число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов, за год увеличилось на 11%.

В 2022 году в рамках нацпроекта в области запланирован ремонт 65 участков дорог протяженностью 195 км. В нормативное состояние будет приведено 11 аварийных мостов. На эти цели из бюджетов всех уровней планируется направить 3,2 млрд рублей.

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