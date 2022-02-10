Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:32 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области в реанимации скончалась женщина, поступившая с обморожением и многочисленными укусами. Об этом сообщает прокуратура региона.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

В центральную районную больницу пострадавшая поступила утром 10 февраля. Женщина была обнаружена на улице.

«По предварительной версии причиной случившегося стало причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, вследствие укусов бродячих собак», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По данным ИА REGNUM, женщину грызла стая не менее чем из семи собак. Личность пострадавшей на момент смерти не была установлена. Ситуация пока вызывает немало вопросов. Между тем прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела. Отловом бродячих собак должны заниматься органы местного самоуправления.

«На территории городского округа Переславль-Залесский уполномоченной организацией в указанной сфере является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского». Однако проверка показала, что контракт на отлов бродячих животных в 2022 году своевременно не заключен», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».