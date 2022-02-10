Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 февраля 2022, 15:32 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области в реанимации скончалась женщина, поступившая с обморожением и многочисленными укусами. Об этом сообщает прокуратура региона.
В центральную районную больницу пострадавшая поступила утром 10 февраля. Женщина была обнаружена на улице.
По данным ИА REGNUM, женщину грызла стая не менее чем из семи собак. Личность пострадавшей на момент смерти не была установлена. Ситуация пока вызывает немало вопросов. Между тем прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела. Отловом бродячих собак должны заниматься органы местного самоуправления.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».