Москва, 10 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Снижение накоплений российских граждан имеет, конечно, в первую очередь объективные причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Реальные доходы населения в России снижались на протяжении восьми лет, лишь в 2020 году динамика несколько улучшилась.

Соответственно, те сбережения, которые у граждан РФ были раньше, особенно сильно сократились в 2020 году, когда многие потеряли работу или испытали существенное снижение доходов.

Внесло свою лепту и то, что на протяжении нескольких лет ставки по банковским депозитам и кредитам снижались. Поэтому граждане стали меньше откладывать и чаще брать кредиты.

Но и в целом по мере того, как уходит поколение советских людей, привыкших иметь значительные накопления, модель финансового поведения все больше сдвигается от сбережения к потреблению, в том числе и кредитному.

Это стимулирует экономический рост в России, но существенно снижает устойчивость финансовой системы», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, накоплениями обладают более 79% граждан РФ, однако большинство из них проживут на эти средства не более трёх месяцев, свидетельствуют данные опроса.

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