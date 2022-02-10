Брюссель, , 15:30 — REGNUM Прогноз роста ВВП Европейского союза на 2022 год из-за цен на энергию понизила до 4% Еврокомиссия (ЕК) и повысила до 3,9% прогноз по уровню роста инфляции. Об этом 10 февраля говорится в обнародованном 10 февраля зимнем экономическом прогнозе ЕК.

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«ВВП Европейского союза вырастет на 4% в 2022 году после подъема на 5,3% в 2021 году, а в 2023 году рост замедлится до 2,8%, прогнозирует Европейская комиссия», — говорится в опубликованном документе.

При этом отмечается, что рост цен на энергию будет главным обстоятельством, способствующим инфляции в ЕС, который будет ощущаться на протяжении всего нынешнего года.

В то же время, ЕК прогнозирует стабилизацию цен на газ в Европе во втором квартале 2022 года.

Отметим, в предыдущем отчете, который был составлен осенью минувшего года, ЕК прогнозировала рост в ЕС в 2022 году на уровне 4,3%, а инфляцию в 2,5%.