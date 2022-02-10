Москва, 10 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В четверг, 10 февраля, ФАС России завершила рассмотрение одного из самых знаковых дел в сфере антимонопольного регулирования цифровых рынков. Регулятор своим решением признал владельца YouTube — компанию Google злоупотребившей доминирующим положением на российском рынке сервисов видеохостинга, рассказал журналистам глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

ИА REGNUM Интернет

«Злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты (контент) пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки. Также противозаконными были признаны фактические блокировки на YouTube ряда российских ресурсов», — рассказал директор РОЦИТ.

«Дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов. Видеохостинги — это важнейший в настоящее время канал распространения и потребления контента. Аудитория YouTube, самого популярного из таких сервисов, уже превышает четверть мирового населения (более 2,1 млрд) и продолжает стремительно расти. Такой уровень общественной значимости сервиса означает, что злоупотребления с его стороны будут иметь существенный негативный эффект как для создателей видеоконтента, так и для зрителей. Поэтому практика взаимодействия YouTube и ряда других крупнейших платформ с пользователями стала предметом исследования РОЦИТ. Мы установили, что условия пользовательского соглашения сервиса представляют Google возможность произвольно блокировать каналы и их контент, не неся при этом ответственности. Компания пользуется своей широкой дискреций, необоснованно блокируя российские каналы. В результате РОЦИТ обратился в ФАС с заявлением о нарушении Google антимонопольного законодательства и в апреле 2021 г. регулятор возбудил дело», — отметил эксперт.

«ФАС провела анализ состояния конкуренции и установила, что Google занимает доминирующее положение на рынке сервисов видеохостинга. Это накладывает на компанию обязанность не совершать антиконкурентные действия и не ущемлять интересы других организаций и неопределенного круга потребителей. Как было установлено ФАС, условия, дающие Google широкую дискрецию по блокировкам, и сами необоснованные блокировки приводят (либо могут привести) к ущемлению прав пользователей на беспрепятственное получение и распространение информации, ущемлению интересов распространителей контента, а также к ограничению конкуренции», — считает Рустам Сагдатулин.

«Мы считаем, что принятое сегодня ФАС России решение существенным образом повлияет на практику взаимодействия Google со своими пользователями и позволит восстановить баланс интересов пользователей и владельца сервиса в России и за рубежом. Оно также предостережет Google и других владельцев цифровых платформ от использования рыночной власти против своих пользователей. Мы рады, что стали инициатором такого важного для цифровых рынков разбирательства и совместно с экспертами МГУ и ВЦИОМ представить в ФАС пояснения и результаты исследований, объективно отражающие ситуацию. Напомню, что совместно с нашим консультантом по данному делу — адвокатским бюро «АРТ ДЕ ЛЕКС» мы реализуем проект, призванный бороться с произвольным лишением отдельных пользователей доступа к цифровым платформам, — системный мониторинг нарушений принципа нейтральности медиаплатформ», — завершил свой комментарий директор РОЦИТ.

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