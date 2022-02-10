Москва, , 15:42 — REGNUM Главная причина возни вокруг «Северного потока-2» — конкуренция между США и ЕС. Об этом 10 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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«В результате запуска «Северного потока-2» Киев лишится примерно двух миллиардов долларов, что совершенно не критично для режима. Искусственно обрушив торговые связи с Россией, он потерял несоизмеримо больше», — заявил эксперт.

По мнению политолога, смешно полагать, что Америка идёт на конфликт с Германией ради «жалкой» по ее меркам суммы, да еще и не в своем кармане.

Схватка обретает смысл, если понять, что США и ЕС — не друзья и союзники, а конкуренты, напомнил эксперт.

«ЕС уже почти экономически равен Штатам. В базе европейской экономики относительно дешевый в огромных количествах российский газ. Резкое повышение цен на энергоносители повышает себестоимость продукции ЕС и обрушивает ее конкурентоспособность. И здесь «Северный поток-2» приобретает ключевое значение», — заключил Шишкин.

Напомним, что ранее, после встречи в Вашингтоне между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом американский президент заявил о том, что США не допустят запуска проекта «Северный поток-2».