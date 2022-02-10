Рязань, , 15:29 — REGNUM В Рязанской области за минувшие сутки выписаны ещё 413 пациентов, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Госпитализировано 177 человек, зарегистрировано семь летальных исходов.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

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Всего в Рязанской области выявлен 79 381 носитель инфекции. Выздоровели 61 190 человек, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 926 пациентов.

В оперативной рабочей группы правительства региона уточнили, что темп прироста инфекции за сутки составил 1,65%.