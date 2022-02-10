Москва, , 15:27 — REGNUM Решить проблему с долгами по зарплатам помогут спецфонды, способные погасить долги по зарплатам на проблемных предприятиях. Об этом 10 февраля заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Софья Рубасская.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

Она прокомментировала разработку законопроекта, инициированную Генпрокуратурой РФ, в соответствии с которым предприятия в случае наличия долгов по зарплате сотрудникам могут лишиться своего имущества — на него будет оборачиваться взыскание.

«С одной стороны, данный законопроект вроде бы направлен на защиту прав наемных работников. Далеко не во всех случаях получается организовать возврат предприятиями долгов по зарплате. Если будет продаваться имущество предприятий, работники смогут получить свои заработанные деньги. Однако есть и другая сторона вопроса, и с ней связана позиция ряда представителей ФНПР: профсоюзы, как ни странно, выступили против данного законопроекта. Дело в том, что если у предприятия заберут имущество, реализуют его и возвратят долги работникам, то оставшееся без станков, зданий и другого имущества предприятие просто не сможет работать. В итоге работники получат задолженность по зарплатам за несколько месяцев, но предприятие работать более не сможет. Оно закроется, и работники останутся без работы. В итоге те же наемные работники окажутся в еще более сложном положении, исчезнут рабочие места», — сказала она.

Адвокат считает, что альтернативным вариантом может стать создание специальных фондов, которые в случае возникновения у предприятия долгов по зарплате смогут гасить из своих средств долги по зарплате сотрудникам.

«Но это потребует увеличения нагрузки на предприятия по обязательным платежам, поскольку эти фонды придется финансировать регулярно, по типу Фонда социального страхования. Тем не менее, такая мера позволит избежать ликвидации рабочих мест в случае закрытия предприятия, которое бы просто не смогло работать при реализации его имущества», — уверена Рубасская.