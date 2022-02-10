Брюссель, 10 февраля 2022, 15:27 — REGNUM В нынешнем году инфляция в Болгарии вырастет до 6,3%, что ударит по экономике страны в целом и жизненному уровню болгарских граждан в частности. Об этом говорится в опубликованном 10 февраля экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК), пишет софийская газета «24 часа».
По предварительным данным, специалисты ЕК изменили свои предсказания относительно развития болгарской экономики на фоне усугубления пандемии коронавируса и подорожания энергоресурсов. В Брюсселе полагают, что в ближайшее время жителям Болгарии следует ожидать увеличения цен на продукты питания и тарифов ЖКХ.
Ранее Болгарский национальный банк (БНБ) прогнозировал рост инфляции в Болгарии в показателях до 6%, а увеличение ВВП — на 3,7%.