Баку, , 15:26 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 февраля принял, прибывшего в Баку с рабочим визитом, министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николая Попеску. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официальные лица обсудили возможности развития и углубления существующего сотрудничества, высказались за развитие взаимодействия в новых сферах, с упором на экономическое сотрудничество, привлечение инвестиций, увеличение числа туристов и совместные проекты в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Попеску предложил Алиеву пригласить в Баку президента Молдавии Майю Санду для продвижения политического диалога между странами.

Стоит отметить, что в начале февраля Баку посетил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Он заявил, что Кишинёв рассчитывает на поставки газа из Азербайджана. При этом Южный газовый коридор, по которому Азербайджан поставляет газ в Европу, проложен до Италии.