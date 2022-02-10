Москва, , 15:26 — REGNUM Расхождения в данных таможен России и Украины объясняются тем, что российская таможня считает торговлю с ДНР и ЛНР как торговлю с Украиной, в то время как украинская таможня не учитывает эти данные, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сохранение внешней торговли России и Украины, несмотря на политический конфликт, который часто называют «гибридной войной», связано с тем, что обеим странам трудно полностью разорвать экономические связи, действовавшие десятилетиями.

Однако товарооборот сжался в разы по сравнению с 2013 годом, когда он составлял $39,6 млрд — теперь же, по данным ФТС России, в 2021 году он составил $12,2 млрд.

Увеличение объемов товарооборота в 2021 году на 22,8% по отношению к 2020 году может быть связано, прежде всего, значительным повышением мировых цен на сырьевые товары в прошлом году.

Основными статьями экспорта из России на Украину являются энергоресурсы, Россия же импортирует из Украины в частности, химическую, металлургическую продукцию — цены на эти товары значительно выросли в 2021 году.

Пока из данных не видно, что напряженность последнего года привела к сокращению объема торговли между Россией и Украиной, и в случае возможных новых санкций он, скорее всего, будет сокращаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот торговли между Россией и Украиной за 2021 году составил $12,284 млрд, увеличившись на 22,8% в годовом выражении, приводит данные Федеральная таможенная служба России.

Читайте также: Россия и Украина нарастили взаимную торговлю в 2021 году